Derbi sonrası Beşiktaşlı oyunculardan sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın son anlarında verilen penaltı kararı büyük tartışma yarattı.

Mücadelenin 90+11. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen penaltı sonrası siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet karara yoğun itirazda bulundu. VAR'ın devreye girmemesi ise Beşiktaş cephesinde tepkiye neden oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolculardan Emirhan Topçu ve Junior Olaitan, hakem kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

Emirhan Topçu yaptığı açıklamada, "Bir şey söylemeye gerek yok, ne desem boş." ifadelerini kullandı.

Olaitan ise kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "VAR varken nasıl kontrol etmezsiniz? Bu nasıl penaltı olabilir? Yapmayın ama..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Beşiktaşlı futbolcu Wilfried Ndidi de maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Nijeryalı oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"VAR'a sahipken nasıl kontrol etmezsin? Hala anlamaya çalışıyorum."