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Spor

Derbi sonrası Ersun Yanal'dan istifa sinyali! Nedeni belli oldu

Dün akşam 3-1 kazanılan derbi maçından sonra istifa sinyalleri veren Ersun Yanal'ın aslında Başkan Ali Koç'a göndermede bulunduğu ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi23.12.2019  10:16 - Güncelleme: 23.12.2019  10:16
3-1 kazanılan derbi sonrası yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulunan ve "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık, genel olarak zaten böyle oynuyoruz. Birçok mevkisi olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayacağım ve bu hafta içerisinde de basın bildirisi yapacağım" göndermeleriyle ‘istifa’ sinyalleri veren Ersun Yanal’ın aslında geçtiğimiz hafta Sivasspor maçından sonra Başkan Ali Koç’la sert bir tartışma yaşadığı, gerilimin Beşiktaş maçının başlama düdüğüne kadar sürdüğü belirtildi.
 
ALİ KOÇ SİVASSPOR MAÇINDAN SONRA 'RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ' DEMİŞTİ!
 
3-1 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasından sonra ‘Beşiktaş maçı senin son şansın’ izlenimi veren Ali Koç’a tepki gösteren ve derbinin ardından yaptığı açıklamalarla başkanı hedef aldığı öğrenilen Ersun Yanal’ın sarı lacivertli yönetimin sergileyeceği tutuma göre görevde kalıp kalmayacağına karar vereceği kaydedilirken, Başkan Koç’un tecrübeli teknik adamla ‘beraber yola devam edeceğiz’ şeklinde bir görüşme yapacağı bildirildi.
 
ERSUN YANAL'IN OYUNCU TERCİHLERİ VE SİSTEMİ ALKIŞ TOPLADI
 
Derbide rakibine özellikle fizik olarak büyük bir üstünlük sağlayan, iştahlı, istekli oyunuyla alkış toplayan Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın sahaya çıkardığı 11 ve oyuncu tercihleri taraftarlardan tam not alırken dün Sivasspor’un 2 puan kaybetmesiyle farkın 6’ya düşmesi camiayı da sevince boğdu.

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