Derbi sonrası kavga çıktı
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda ile Martin Skrtel arasında tartışma yaşandı. Futbolcular, iki oyuncuyu da ayırarak olayların büyümesini önledi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma bitiminde kısa bir gerginlik yaşandı.
Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.
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