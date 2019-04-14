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Derbi sonrası kavga çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda ile Martin Skrtel arasında tartışma yaşandı. Futbolcular, iki oyuncuyu da ayırarak olayların büyümesini önledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma bitiminde kısa bir gerginlik yaşandı.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.

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