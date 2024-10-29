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Spor

Derbi sonrası muhabire yumruk atmıştı! Gözaltına alındı

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçın ardından stat dışında spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atıldı. Emre Kaplan ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli S.G polis tarafından gözaltına alındı.

AA29 Ekim 2024 Salı 08:41 - Güncelleme:
Derbi sonrası muhabire yumruk atmıştı! Gözaltına alındı
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Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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