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Spor

Derbi sonrası tüm dengeler değişti! Ligin yeni favorisi Galatasaray

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından ligin favorisi değişti ve ibre Galatasaray'a döndü. Derbiden önce şampiyon favorisi ise Fenerbahçe'ydi. İşte detaylar...

Akşam23 Eylül 2024 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
Derbi sonrası tüm dengeler değişti! Ligin yeni favorisi Galatasaray
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Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonlanan dev derbi sonrası Euro Club Index'te şampiyonluğun favorisi de değişti.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Sıralamada büyük bir değişikliğe gidildi. Derbiye kadar Fenerbahçe'yi favori olarak gösteren ünlü site, dev karşılaşma sonrası ilk sıraya Galatasaray'ı yazdı.

İŞTE İLK 5 SIRALAMA ŞÖYLE;

Galatasaray (91 puan-Şampiyonluk ihtimali yüzde 58), F.Bahçe (89 puan-Şampiyonluk ihtimali yüzde 34.1), Beşiktaş (78 puan-Şampiyonluk ihtimali yüzde 7), Başakşehir (66 puan-Şampiyonluk ihtimali yüzde 0.6) ve Trabzonspor (58 puan-Şampiyonluk ihtimali yüzde 0.1)

GEÇEN SEZON TUTTU

Son yapılan güncelleme sonrası ise küme düşeceği tahmin edilen takımlar ise şöyle; 16- Gaziantep FK (36 puan), 17- Bodrum FK (33 puan), 18- Hatayspor (32 puan) ve 19- Adana Demirspor (24 puan). Euro Club Index, geçen sezon nisan ayında yaptığı tahminde Galatasaray'ı 102 puanla şampiyon olarak göstermişti. Sezon sonunda Sarı kırmızılılar, aynı puanla mutlu sona ulaşmıştı.

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