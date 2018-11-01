Derbide 10 numara düello
G.Saray’da 7 lig, 3 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Faslı yıldızın 3, Fener’de 7 maça çıkan Cezayirli futbolcunun ise 1 asisti var. Belhanda ve Benzia’nın performansı derbinin kaderini çizecek.
GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi her iki takımda sakat ve cezalıların yanı sıra formsuz oyuncular da dikkat çekiyor. Ev sahibi Cim-Bom’da performansı en çok merak edilen isimlerin başında Faslı 10 numara Youness Belhanda, konuk Fener’de ise yeni transfer Yassine Benzia geliyor.
BELHANDA, TRABZON’DA ATILDI
Aslan’da geçen sezondan beri tartışılan Belhanda, Trabzon deplasmanında kırmızı kart görüp takımı yaktığı için Teknik Direktör Fatih Terim’i kızdırsa da ilk 11’de şans bulmaya devam ediyor. Son Malatya deplasmanında başı döndüğü için oyundan çıkan Faslı oyuncu, şu ana kadar 7’si lig, 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı, gol atamadı, 3 tane asist yaptı.
BENZİA’NIN FENER’DE GOLÜ YOK
Fener’in Lille’den kiraladığı Benzia ise bazı maçları sakatlık ve hazır olmadığı için kaçırsa da ligde 5, Avrupa’da ise 2 müsabakada görev aldı. Cezayirli 10 numara bu karşılaşmada gol atamadı, sadece 1 asist yaptı. Türk Telekom’daki derbide Belhanda’nın G.Saray, Benzia’nın da F.Bahçe adına ortaya koyacağı performans derbide kilidi çözecek ve kendi takımını bir adım öne geçirecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.