Derbide 10 numara düello

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi her iki takımda sakat ve cezalıların yanı sıra formsuz oyuncular da dikkat çekiyor. Ev sahibi Cim-Bom’da performansı en çok merak edilen isimlerin başında Faslı 10 numara Youness Belhanda, konuk Fener’de ise yeni transfer Yassine Benzia geliyor.

BELHANDA, TRABZON’DA ATILDI

Aslan’da geçen sezondan beri tartışılan Belhanda, Trabzon deplasmanında kırmızı kart görüp takımı yaktığı için Teknik Direktör Fatih Terim’i kızdırsa da ilk 11’de şans bulmaya devam ediyor. Son Malatya deplasmanında başı döndüğü için oyundan çıkan Faslı oyuncu, şu ana kadar 7’si lig, 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı, gol atamadı, 3 tane asist yaptı.

BENZİA’NIN FENER’DE GOLÜ YOK

Fener’in Lille’den kiraladığı Benzia ise bazı maçları sakatlık ve hazır olmadığı için kaçırsa da ligde 5, Avrupa’da ise 2 müsabakada görev aldı. Cezayirli 10 numara bu karşılaşmada gol atamadı, sadece 1 asist yaptı. Türk Telekom’daki derbide Belhanda’nın G.Saray, Benzia’nın da F.Bahçe adına ortaya koyacağı performans derbide kilidi çözecek ve kendi takımını bir adım öne geçirecek.