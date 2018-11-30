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Derbide Beşiktaş'ın kozu Quaresma olacak

Riske edilmeyerek Sarpsborg maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ricardo Quaresma, sadece derbiye kilitlendi.

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Ligde inişli çıkış bir performans ortaya koyan Kartal, taraftarının önünde Galatasaray'ı yenip ayağa kalkmak istiyor. 

Ricardo Quaresma da futboluyla bu maça damga vurmayı hedefliyor. Dolmabahçe'deki maçlarda ekstra katkı sağlayan Portekizli yıldız, iç sahadaki 5 mücadelede toplam 1 gol, 6 asistle oynadı.

İdmanlardan sonra ekstra çalışmalar gerçekleştiren Quaresma, pazar günkü derbide yine skora etki etmek amacında. Öte yandan Quaresma, daha önce 3 Galatasaray derbisinde forma giydi, 3'ünde de asist yaptı.

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