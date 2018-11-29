Derbide bilet fiyatları belli oldu! En ucuz bilet 165 lira

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 165 ile bin 100 lira aralığında olduğu aktarıldı.

Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 495 lira

Kategori 2: 440 lira

Kategori 3: 385 lira

Kategori 4: 360 lira

Kategori 5: 330 lira

Kategori 6: 305 lira

Kategori 7: 175 lira

Kategori 8: 165 lira

VIP: 900 lira

1903 A-E Blok: 900 lira

1903 B-D Blok: Bin lira

1903 C Blok: Bin 100 lira