Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ekim ayı sayısındaki başyazısında gündeme dair önemli ifadeler kullandı.

Ali Koç'un Fenerbahçe Dergisi'nin Ekim ayı sayısındaki başyazısı şu şekilde;

Sevgili Fenerbahçeliler,

Sezonun ilk 6 haftasındaki zorlu fikstüre rağmen Futbol Takımımız, hocamız Ersun Yanal liderliğinde Süper Lige başarılı bir başlangıç yapmıştır.

Puan durumundan ziyade şu aşamada bizleri en çok sevindiren ve umut vadeden unsur ise bu dönemde yakalamış olduğumuz istatistik, takımımızın savaşma ruhu, kazanma arzusu ve takımdaki birlik beraberlik havasıdır.

Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibimiz Galatasaray ile oynadığımız derbi karşılaşmasında takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti.

Takımımızın gösterdiği hırs, azim ve 90 dakika boyunca sahada görmek istediğimiz Fenerbahçe’nin her geçen gün daha da oturan bir sistemle var olması, camiamızı gün geçtikçe daha da kenetliyor, 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor.

Futbolcularımız hafta boyunca derbiye dair çalışmalarını gerçekleştirirken tek düşünceleri 3 puan ile evimize dönmekti. Tek üzüntümüz, bu azimli ve mücadeleci futboldan ve hafta boyu yapılan tüm çalışmalardan sonra derbiden galibiyetle ayrılamamak oldu.

Öte yandan bu maçta deplasman tribününü doldurarak takımımızı 90 dakika boyunca bir an bile susmadan desteklerini gösteren, atmosferi bir kez daha Kadıköy’e çeviren taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum.