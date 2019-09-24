Derbide düdük % 51 Çakır’ın
MHK, cumartesi günkü kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı için tecrübeli hakemi düşünürken, alternatifleri ise Meler ile Aydınus.
- Star Spor
SÜPER Lig’de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor. 3. haftada Başakşehir’in 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK’nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi. Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır’ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi. Ancak, Çakır’a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.
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