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Spor

Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 5 sayı farkla yendi

Galatasaray, Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş'ı 80-75 yendi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 5 sayı farkla yendi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray Beşiktaş'ı 80-75 yendi.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan Çalap

GALATASARAY: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 6, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 10, Taya Reimer 12, Zeynep Can, İnci Güçlü 6

1. PERİYOT: 22-26

DEVRE: 39-37

3. PERİYOT: 63-57

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