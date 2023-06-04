Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ilk başlarda bir türlü ilk 11'de oynatmadığı ve sezonun son bölümünde formayı düzenli olarak verdiği Arda Güler, Galatasaray derbisini dört gözle bekliyor. (Fanatik)

DEV DERBİYE DAMGA VURMAK İSTİYOR

Büyük maçlarda Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere asisti olmasına rağmen, henüz gol katkısı veremeyen Kanarya'nın 10 numarası, Nef Stadyumu'ndaki mücadeleye damgasını vurmak istiyor. Arda, zorlu karşılaşmada şovunu yapmak isterken, Avrupa'nın devleri de onun için tribündeki yerlerini alacak.

DEVLER TRİBÜNDE OLACAK

Kontratının yakın zamanda 2025 yılına kadar uzatıldığı resmi olarak açıklanan 18 yaşındaki futbolcu için İngiltere'den Liverpool, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile Hollanda'dan Ajax'ın yetkililerinin, derbiyi takip edecekleri bildirildi.

"TARAFTARLARA HEDİYE VERECEĞİZ"

Avrupa'nın devlerinin gözlemcilerinin, özellikle genç yıldızı mercek altına alacağı bildirildi. Öte yandan Arda, ligi ezeli rakiplerine kaptırdıkları için üzgün olduklarını belirtirken, "Süper Lig'e noktayı Galatasaray derbisiyle yapacağız. Derbiyi kazanmak ve ardından Türkiye Kupası finaline moralli çıkmak istiyoruz. Amacımız, taraftarlarımızı mutlu etmek olacak." ifadelerini kullandı.

LİGDE 19 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

Ligde son yedi maçta da 11'de sahne alan Arda, şu ana kadar bu kulvarda 19 karşılaşmada dört gol ve üç asistle klasını gösterdi.