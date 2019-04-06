Derbide gülen tararaf Saraybosna
Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde (Premijer Liga) oynanan derbide lider Saraybosna, deplasmanda Zeljeznicar'ı 3-0 yendi.
Başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda oynanan 25. hafta maçında iki ekip, 118. kez karşı karşıya geldi.
Konuk takım Saraybosna, 11. dakikada Darko Lazic, 16. dakikada Krste Velkoski ve 73. dakikada Benjamin Tatar'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Lider Saraybosna puanını 56'ya yükseltirken, 36 puanda kalan Zeljeznicar ise dördüncü sıraya geriledi.
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