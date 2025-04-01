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Spor

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.

AA1 Nisan 2025 Salı 15:23 - Güncelleme:
Derbide kartlar havada uçuşuyor
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İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

LİGDE OYNANAN SON DERBİDE 7 SARI ÇIKTI

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvurdu.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçeli futbolculara 2, Galatasaraylılara da 5 sarı kart gösterildi.

SON 10 DERBİDE KART RAPORU

Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart gösterilmezken, 45 sarı kart gösterildi.

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