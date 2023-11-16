İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6578
  • EURO
    31,1818
  • ALTIN
    1827.81
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı lacivetliler karşılaşmayı 80-62 kazandı.

16 Kasım 2023 Perşembe 21:27 - Güncelleme:
Derbide kazanan Fenerbahçe oldu
ABONE OL

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 80-62 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 10 maçını da kazandı. Siyah-beyazlılar ise 9. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

Müsabakada Fenerbahçe'nin 80 sayının 65'ini Meesseman, Anderson ve Howard'tan geldi. Meesseman 24 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansıyla öne çıktı. Anderson, 22 sayı, altışar ribaunt ve top çalma ve 4 asistle galibiyette başrolü oynayan isimlerden oldu. Howard ise 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Beşiktaş'ta 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Nogic maçın en skorer oyuncusu oldu. Nogic'in yanı sıra Li'nin 15 sayı ve 11 ribauntluk performansı yeterli olmadı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Özlem Yalman, Seda Esen, Uğur Yüksel

Beşiktaş: Lazic 3, Evans 5, Elif Bayram 6, Nogic 27, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 6

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 4, Howard 19, Alperi Onar 8, Meesseman 24, Anderson 22, Selin Rachel Gül 1, Merve Aydın 2, Laksa

1. Periyot: 20-21

Devre: 34-50

3. Periyot: 55-65

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.