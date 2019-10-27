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Derbide kazanan Galatasaray Doğa Sigorta!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 83-64'lük skorla kazandı. Fenerbahçe böylece ligdeki ilk yenilgisini aldı.

1. Periyot sonucu: 17-21

2. Periyot sonucu: 35-37

3. Periyot Sonucu: 58-55

Ayrıntılar geliyor...

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