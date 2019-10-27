Derbide kazanan Galatasaray Doğa Sigorta!
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 83-64'lük skorla kazandı. Fenerbahçe böylece ligdeki ilk yenilgisini aldı.
1. Periyot sonucu: 17-21
2. Periyot sonucu: 35-37
3. Periyot Sonucu: 58-55
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