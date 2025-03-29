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Spor

Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o anlar

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın 36. dakikasında kırmızı kart çıktı. Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldı.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o anlar
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın 36. dakikasında kırmızı kart çıktı. Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldı.

Ceza sahasının hemen dışında yaşanan bir pozisyonda Galatasaray'da Frankowski kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi'ye müdahalede bulunan Frankowski, önce sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısının ardından monitöre gitti ve kararını kırmızı kart olarak değiştirdi.

İŞTE O POZİSYON

Fotoğraf: Bein Sports

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