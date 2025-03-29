Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın 36. dakikasında kırmızı kart çıktı. Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldı.

Ceza sahasının hemen dışında yaşanan bir pozisyonda Galatasaray'da Frankowski kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi'ye müdahalede bulunan Frankowski, önce sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısının ardından monitöre gitti ve kararını kırmızı kart olarak değiştirdi.

Fotoğraf: Bein Sports