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Spor

Derbide kritik ilk 15 dakika! Maçın kaderi belli olacak

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde ilk 15 dakika her iki takım için kritik öneme sahip. İki ekipte oynadığı maçların ilk çeyreğinde rakip fileleri sarsmayı başardı. İşte detaylar...

Akşam4 Kasım 2023 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Derbide kritik ilk 15 dakika! Maçın kaderi belli olacak
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Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda bugün karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu sezon maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde attıkları gollerle dikkat çekti. Sarı lacivertliler, bu sezon rakip filelere gönderdiği 29 golün 7'sini müsabakaların ilk 15 dakikasında attı. Trabzon ise 16 golden 3'ünü ilk 15 dakikalara sığdırdı. İki takımın gol yedikleri dakikalara bakıldığında ise ilk çeyrekte kalelerini gole kapattıklarını görüyoruz. Bu da zorlu karşılaşmanın şifresinin ilk 15 dakika olacağını gösteriyor

İLK YARIDA 15 GOL ATMAYI BİLDİ

Sarı lacivertliler, bu sezon bulduğu 29 golün 15'ini ilk yarı, 14'ünü ikinci devrede kaydetti. Kanarya, bu sezon oynadığı maçların son yarım saatlik bölümünde ise toplam 11 gol kaydetti. 61-75 dakikaları arasında F.Bahçe tam 5 gol atma başarısı gösterdi. Kanarya'nın 76-90 dakikaları arasında 4 kez rakip ağları sarstığını görüyoruz. Fenerbahçe, ikinci yarının uzatmalarında ise 2 gol attı. Sarı lacivertlilerin gol yediği dakika aralıklarına baktığımızda 1-15, 16-30 ve 76-90'da gol yemediğini görüyoruz.

SON 30 DAKİKADA 6 GOL YEDİ

Bu sezon 16 gol atma başarısı gösteren Trabzonspor, 1-15, 16-30 ve 61-75 dakikaları arasında 3'er kez gol sevinci yaşadı. Bordo-Mavililer'in 46-60 ve 76-90'da ise 2'şer bulduğunu görüyoruz. Fırtına, ikinci yarının uzatma dakikalarında gol atma başarısı gösteremedi. İlk 15 dakikada kalesini gole kapatan Karadeniz ekibi, 16-30 dakikaları arasında ise kalesinde 3 gol gördü. Bordo-Mavililer, son 30 dakikada toplam 6 gole engel olamadı.

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