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Derbide ortalık karıştı! 3 kırmızı kart çıktı...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Uzun süre VAR incelemesi yapıldı ve 3 oyuncuya kırmızı kart gösterildi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu. Yaklaşık yarım saatlik VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe'den Jailson ve Roberto Soldado kırmızı kart gördü, Galatasaray'dan ise Badou Ndiaye'ye kırmızı çıktı. Olayların içindeki Younes Belhanda ise sarı kart ile cezalandırıldı.
 
DERBİDE OLAYLAR: MAÇ SONUNDA NELER YAŞANDI?
 
Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.
 
Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.
 
Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için yoğun çaba gösterdi. 
 
Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceledi. İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı

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