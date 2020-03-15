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Spor

Derbide puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Gol sesi çıkmayan derbide puanlar paylaşıldı.

15 Mart 2020 Pazar 21:00 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 21:00
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Süper Lig'de 26. hafta maçında iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanan derbi başladığı gibi sessiz, sedasız 0-0 bitti.

Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kalmasının ardından Galatasaray kazanarak arayı kapatmak, Beşiktaş da 3 puana ulaşarak üst sıralara yaklaşmak için için sahaya çıktı. Temposuz geçen derbide iki takım da gol bulamadı ve puanlar paylaşıldı.

Bu beraberliğin ardından Galatasaray, Beşiktaş ise 44 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Trabzonspor (53)

2- Başakşehir (53)

3- Galatasaray (50)

4- Sivasspor (49) -1 Maç

5- Beşiktaş (44)

6- Alanyaspor (43)

7- Fenerbahçe (40)

Taksilerde 'koronavirüs' tedbirleri

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