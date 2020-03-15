Derbide puanlar paylaşıldı

15 Mart 2020 Pazar 21:00 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 21:00

Süper Lig'de 26. hafta maçında iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanan derbi başladığı gibi sessiz, sedasız 0-0 bitti.

Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kalmasının ardından Galatasaray kazanarak arayı kapatmak, Beşiktaş da 3 puana ulaşarak üst sıralara yaklaşmak için için sahaya çıktı. Temposuz geçen derbide iki takım da gol bulamadı ve puanlar paylaşıldı.

Bu beraberliğin ardından Galatasaray, Beşiktaş ise 44 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Trabzonspor (53)

2- Başakşehir (53)

3- Galatasaray (50)

4- Sivasspor (49) -1 Maç

5- Beşiktaş (44)

6- Alanyaspor (43)

7- Fenerbahçe (40)