  • Derbide sakatlanmıştı! Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Derbide sakatlanmıştı! Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Dizinde ödem tespit edilen yıldız oyuncu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

6 Nisan 2026 Pazartesi 13:16
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre Beşiktaş ile oynanan derbi müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve dün gece MR'ı çekilen Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi.

BİR DAHA MR'A GİRECEK

30 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde yeniden yapılan muayenenin ardından detaylı kontrol için ikinci bir MR'a daha girecek.

Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi görünmediği ancak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

