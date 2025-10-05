İSTANBUL 23°C / 15°C
Spor

Derbide sakatlanmıştı! Wilfried Singo'dan Galatasaray'a kötü haber geldi

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı derbide sakatlanan Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Ekim 2025 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Derbide sakatlanmıştı! Wilfried Singo'dan Galatasaray'a kötü haber geldi
Galatasaray'a kötü haber Wilfried Singo'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile oynanan derbi karşılaşmasında sakatlık yaşayan yıldız stoper Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

DERBİDE SAKATLANDI

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. 1-1 berabere biten mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

WILFRIED SINGO İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

