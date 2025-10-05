Galatasaray'a kötü haber Wilfried Singo'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile oynanan derbi karşılaşmasında sakatlık yaşayan yıldız stoper Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
DERBİDE SAKATLANDI
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. 1-1 berabere biten mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
WILFRIED SINGO İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."