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Spor

Derbide savunma değişecek! İşte Jose Mourinho'nun planı

Beşiktaş derbisine odaklanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, savunma hattında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı derbiye Djiku-Rodrigo Becao ikilisiyle çıkacak.

4 Aralık 2024 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Derbide savunma değişecek! İşte Jose Mourinho'nun planı
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçına odaklandı.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan ve sarı-kırmızılılar ile puan farkını 3'e indiren Jose Mourinho'nun ekibi, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Beşiktaş derbisinde savunmada değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Portekizli teknik adam, sarı kart sınırında yer aldığı için Alexander Djiku'ya Gaziantep FK maçında forma vermemişti. Mourinho'nun Djiku'ya derbide şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Djiku'nun savunmadaki partnerinin Rodrigo Becao olması ve Samet Akaydin'in derbide kulübede yer alması bekleniyor.

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