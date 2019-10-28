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Derbide tel tel dökülen Galatasaray'da Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçına bambaşka 11'le çıkacak

Ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı pozisyona giremeden maçı bitiren Galatasaray'da köklü değişiklikler yaşanacak.

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TM Dijital Haber Merkezi

Gençlerbirliği deplasmanında berabere kalıp, evinde 10 kişi kalan Sivasspor karşısında 2 gol yiyen Galatasaray’ın dün akşam Beşiktaş’a kaybetmesi tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in artık sabrını taşırdı.

BELHANDA'NIN OYNADIĞI FUTBOLLA ÖZÜR DİLEMEDİĞİ ANLAŞILDI!

Ligin başından beri güvendiği oyuncularla yola devam etmesine rağmen 9 hafta sonunda 13 puan toplayan ve sadece 9 gol atan Galatasaray’da birçok futbolcunun kızağa çekileceği öğrenilirken, Terim’in ilk etapta Mariano, Belhanda, Feghouli, Marcao gibi tecrübeli kramponların üzerini çizdiği belirtildi. Real Madrid maçından çıkarken önce taraftarlara küfreden ardından sosyal medya hesabından özür dileyen Belhanda’nın derbide oynadığı futbol yine kendisine güvenen hocasını ve teknik heyeti hayal kırıklığına uğratırken, Faslı orta sahanın yanında Feghouli’nin de kötü performansı kadroda radikal değişikliklerin habercisi oldu.

BAMBAŞKA BİR GALATASARAY OLACAK

Bu hafta evinde Ç.Rizespor’la oynayacak Galatasaray’da Şener Özbayraklı, Donk, Seri, Emre Mor, Adem Büyük, Ömer Bayram hamlelerinin yapılması beklenirken, Fatih Terim Taylan Antalyalı, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün gibi isimleri de yavaş yavaş ısındıracağı ifade edildi.

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