İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1622
  • EURO
    32,0475
  • ALTIN
    1907.61
  • BIST100
    7675.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbide tüm gözler üstünde olacak! Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi
Spor

Derbide tüm gözler üstünde olacak! Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin son dönemde düşüşe geçen performansı dikkat çekti. Aralık ayının son haftasında Fenerbahçe ile oynanacak iki maçta 30 yaşındaki golcünün sergileyeceği performans merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fanatik21 Aralık 2023 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Derbide tüm gözler üstünde olacak! Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi
ABONE OL

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından ortaya çıkan bir istatistik ise Sarı Kırmızılı ekibi endişeye sevk etti. Bu sezon Avrupa'da ve ligde çıktığı 25 maçta 17 gol, 8 asistlik muazzam bir skor katkısı gösteren Mauro Icardi, son haftalarda ise düşüşte.

DERBİDE TÜM GÖZLER ÜSTÜNDE

Özellikle iğne tedavisiyle maçlara çıktığı süreçte fiziksel olarak kötü gözüken Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son 3 maçta gol atamazken, ligde ise son 3 maçta sadece 1 kez ağları havalandırdı, o da penaltıdan geldi. Arjantinli süper starın, üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisinde sergileyeceği performans ise oldukça kritik olacak.

Fatih Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalan Mauro Icardi sadece 1 şut çekebilirken, bu şutu da savunma tarafından engellendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.