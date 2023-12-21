Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından ortaya çıkan bir istatistik ise Sarı Kırmızılı ekibi endişeye sevk etti. Bu sezon Avrupa'da ve ligde çıktığı 25 maçta 17 gol, 8 asistlik muazzam bir skor katkısı gösteren Mauro Icardi, son haftalarda ise düşüşte.

DERBİDE TÜM GÖZLER ÜSTÜNDE

Özellikle iğne tedavisiyle maçlara çıktığı süreçte fiziksel olarak kötü gözüken Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son 3 maçta gol atamazken, ligde ise son 3 maçta sadece 1 kez ağları havalandırdı, o da penaltıdan geldi. Arjantinli süper starın, üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisinde sergileyeceği performans ise oldukça kritik olacak.

Fatih Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalan Mauro Icardi sadece 1 şut çekebilirken, bu şutu da savunma tarafından engellendi.