Derbide zafer Beşiktaş'ın
Kadınlar Basketbol Süper Ligi birinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş kadın basketbol takımı, Galatasaray kadın basketbol takımını 91-77 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi birinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş kadın basketbol takımı, Galatasaray kadın basketbol takımını 91-77 mağlup etti.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadele 16:00'da başlarken, Önder Yılmaz, Kerem Yılmaz ve Yiğit Emre Şimşek hakem üçlüsü yönetti.
Beşiktaş geçen yıl normal sezonu 6, Galatasaray ise 8. sırada tamamlamıştı. İki takım da play-off çeyrek finalinde rakiplerine elenmişti.
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