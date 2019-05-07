Derbiler taca çıkıyor

DERBİLERDE taç tartışması bitmek bilmiyor. Önceki günkü Galatasaray-Beşiktaş maçında ilk golden önce verilen taç kararı bir anlamda maçın da önüne geçti. Mariano’nun vuruşunda taca çıkan topun Caner’in ayağına çarpıp çarpmadığı konusu futbolseverleri ikiye böldü. Özellikle Beşiktaşlılar topun Caner’e değmediğini belirterek, hakem Bülent Yıldırım’a tepki gösterdi.

BELHANDA MI, VALBUENA MI?

Taç polemiği devam ederken, yakın dönemde iki derbide daha benzer tartışma yaşanmıştı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan G.Saray-Fenkerbahçe derbisinde skor 2-1’ken Belhanda-Valbuena mücadelesinden sonra taç Fener lehine verilmiş, devamında Sarı-Lacivertliler oyuna hemen başlamış ve Valbuena’nın asistinde Jailson durumu 2-2’ye getiren beraberlik golünü kaydetmişti.

HAKEM HATAYI DÜZELTEMEDİ

Geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kupada oynanan 2-2’lik maçta da yine bir taç tartışması yaşanmıştı. O dönemin F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Beşiktaş’ın stadında taç hırsızlığı oldu. Taç bizimdi. Taçı Beşiktaşlı futbolcu hızlı attı ve hakem (Fırat Aydınus) oyunu durduramadı. O uğultu nedeniyle hakem bunu tersine çeviremedi. Taç hırsızlığı oldu” açıklamasını yapmıştı.