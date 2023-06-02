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Spor

Derbilerin golcüsü Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Derbilerin golcüsü Mauro Icardi
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Şampiyonluğa önemli katkı veren Icardi, büyük maçları da boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 2, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 1'er kez oynadı. Icardi, siyah-beyazlılara 3 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada görev alan Mauro Icardi, 21 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi'nin ayrıca 7 de asisti var.

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