Derbilerin golcüsü Mauro Icardi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Şampiyonluğa önemli katkı veren Icardi, büyük maçları da boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 2, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 1'er kez oynadı. Icardi, siyah-beyazlılara 3 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada görev alan Mauro Icardi, 21 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi'nin ayrıca 7 de asisti var.