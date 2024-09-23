Heyecanla beklenen derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirerek Kadıköy'de zafere ulaştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un derbi karnesi de bu mücadele sonrası dikkat çekti. 50 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Cim-Bom'un başında toplamda 15 derbi karşılaşmasına çıktı. Bu karşılaşmaların 10 tanesinden galibiyetle ayrılan şampiyon hoca, 2 beraberlik aldı. Sadece 3 kez yenilerek 2.1 puan ortalaması yakaladı. Son iki sezonda takımıyla ligde mutlu sona ulaşan Okan Buruk, büyük maçlarda kurguladığı oyun planlarıyla da sporseverlerin beğenisini topladı.

KADIKÖY'DE YENİLGİ GÖRMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye 3 kez konuk oldu. Bu karşılaşmaların ikisinden mutlu ayrılan Buruk, 1 kez de beraberlikle yetindi. Ayrıca sarı kırmızılıların tecrübeli hocası, 2017-18 sezonundan bu yana Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden teknik direktör konumunda bulunuyor. Buruk, 6 kez sarı lacivertliler karşısında zafere ulaştı. Lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek hem önemli bir avantaj elde etti hem de rakibinin serisine son verdi. Süper Lig'de 32 maç sonra ilk mağlubiyetini G.Saray karşısında alan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sonlandırdı (25G 7B).

GÖZLER ŞİMDİ PAOK'A ÇEVRİLDİ

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, hücum anlamında da lider konumda bulunuyor. Cim-Bom, bu sezon en fazla gol atan (20), şut çeken (110), beklenen gol değeri üreten (13.9 xG) ve net pozisyon yakalayan (29) takım olarak dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaparak Fatih Terim'in en iyi başlangıç rekorunu kıran Okan Buruk, galibiyet kutlamalarını kısa tuttu. Tecrübeli hoca, Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak PAOK maçı için hazırlıklara başladı. Buruk, derbi galibiyeti sonrası rüzgarı arkasına alarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta da kazanmak istiyor.