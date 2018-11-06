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Derbinin ardından teknik heyeti eleştiren Benzia'ya para cezası geliyor

Fenerbahçe'de Galatarasaray derbisinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik eleştiri yapan Benzia'ya para cezası gelebilir.

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Cezayirli futbolcu, derbide devre arasında oyundan alındı. Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, “Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli’den gelecek raporu bekliyor.

Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia’ya ciddi bir para cezası gelebilir.

(Fanatik)

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