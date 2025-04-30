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Spor

Derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinin biletleri yarın satışa çıkıyor.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
Derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor
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Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin biletleri, yarın saat 11.00'de Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak. Derbinin biletleri, 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00'den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri için satışa açılacak.

Genel satıştaki biletleri almak 3 Mayıs Cumartesi günü mümkün olacak.

Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satılacak biletler, transfer edilemeyecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto: 1.200,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-I blok: 2.100,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst B-H blok: 2.250,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-G blok: 2.350,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst D-F blok: 2.650,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst E blok: 2.850,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt A-I blok: 3.950,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt B-H blok: 4.550,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt C-G blok: 5.450,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt D-F blok: 6.200,00 lira

VIP (Maraton alt-Fenerium alt Avis E blok): 18.750,00 lira

Misafir tribünü: 1.200,00 lira

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