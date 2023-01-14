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Spor

Derbinin galibi Manchester United

İngiltere Premier Lig'deki derbi mücadelesinde Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-1 yendi

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Derbinin galibi Manchester United
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Ligin 20. haftasında oynanan derbide Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Manchester City'yi konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin 60. dakikasında rakip fileleri havalandıran Jack Grealish, konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

Bu gole 78. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Marcus Rashford ile cevap veren Manchester United, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 5. maçını kazanan Manchester United, 38 puanla üçüncü sıraya yükseldi. İkinci basamaktaki Manchester City ise 39 puanda kaldı.

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