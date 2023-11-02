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Spor

Derbinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte detaylar...

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Derbinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Fenerbahçe'nin, cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük oldu. Yarın, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yla oynayacağı müsabakada Arda Kardeşler, pazar günkü Antalyaspor - Beşiktaş maçında da Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

SÜPER LİG'DE 11. HAFTA HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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