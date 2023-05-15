Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan maçlar yarın oynanacaak olan karşılaşmalarla başlayacak.
Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemlerler de açıklandı.
Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen görev alacak.
İstanbulspor - Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay
Medipol Başakşehir - HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam