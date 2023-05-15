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Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Derbinin hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan maçlar yarın oynanacaak olan karşılaşmalarla başlayacak.

Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemlerler de açıklandı.

Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen görev alacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.


Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay

Medipol Başakşehir - HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

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