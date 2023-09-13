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Spor

Derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar arasında sonra heyecan devam ediyor. Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu. Bu göre, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecekler hakemler şöyle:

16 Eylül Cumartesi

17.00 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor Bahattin Şimşek

20.00 Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Cihan Aydın

17 Eylül Pazar

17.00 İstanbulspor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

18 Eylül Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

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