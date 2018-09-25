Derbinin hakemi Fırat Aydınus, MHK'dan tam not aldı

Ortaya konan futbolla izleyicileri hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarafların puanları paylaşmasıyla noktalanırken hafızalarda kalan ve tartışılan bir numaralı olay Atiba ile Ayew'in ceza sahası içindeki hava topu mücadelesi oldu.

Otoritelerin büyük bir kesiminin yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde "penaltıda" birleştiği pozisyon konusunda en büyük eleştiri konusu ise VAR'ın pozisyona neden müdahale etmediği oldu.

MHK yetkilileri ise, 85.dakikada gerçekleşen ve bir çoğunun Atiba'nın topa elle müdahale ettiğini, bir kısmının da Ayew'e faul yaptığı gerekçesiyle "penaltı" dediği pozisyonu o anda farklı kamera açılarıyla gören VAR'ın pozisyonda penaltılık bir durum görmediği için uyarıda bulunmadığını ifade etti.

Yetkililer, bu pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşun ekrana getirmediği kale arkasından çekilmiş görüntüden Atiba'nın topa kafayla müdahale ettiğinin net bir şekilde görüldüğünü bunun için VAR'ın bir müdahalesinin uyarısının söz konusu olamayacağını dile getirdiler. VAR'ın ancak o konuda bir tereddüdü (şüphesi) olması halinde Fırat Aydınus'a "Bir bak" diyebileceğini ifade eden MHK yetkilileri, pozisyonda faulün de elinde olmadığı net bir şekilde olduğu için VAR'ın müdahale etmemesi doğru yorumunu getirdiler.

AYDINUS MHK'DEN TAM NOT ALDI

Otoritelerin önemli bir kısmının "iyi puan" verdiği maçın hakemi Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı. Tartışılan Atiba kararı konusunda verdiği "devam" kararıyla takdir toplayan Aydınus'un tek hatasının Slimani'nin koluyla Vida'ya yaptığı faullük ve sarı kartlık pozisyonu "faul yok" diye yorumlaması oldu.

(Sporx)