Derbinin kaderini kaleciler çizecek

Zorlu karşılaşma öncesi Aslan’ın kalecisi Muslera, Kartal’ın file bekçisi Karius’a göre form olarak bir adım daha önde gözüküyor. Cim-Bom’da 9’uncu sezonunu geçiren Uruguaylı eldiven, Türkiye’deki 41. derbisini Beşiktaş’a karşı oynayacak. Muslera geride kalan 40 derbide 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, kalesinde 37 gol gördü. Beşiktaş’a karşı ise 19 maçta 9 galibiyet, 5’er beraberlik ve yenilgi aldı. Bu sezon ise 12 resmi maçta 10 gol yedi. Şu ana kadar 10 resmi maçta 16 gol yiyen Karius, bugüne kadar çıktığı 4 derbide 1’er galibiyet ve yenilgi alırken, 2 de beraberlik gördü.