Derbinin şifresi ilk gol

Star Spor 21.12.2019 00:30 - Güncelleme: 21.12.2019 00:30

FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında son yıllarda oynanan derbilerde ilk golü atan takım kolay kolay kaybetmiyor. Ezeli rekabette 25’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası, biri de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 29 karşılaşmada, öne geçen takım, sahadan sadece 3 kez mağlup ayrılırken, 17 maçta ise galip gelmeyi bildi. 8 maçta eşitlik bozulmazken, 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

ÖNE GEÇENLER 3 MAÇTA YENİLDİ

İki takım arasındaki son 29 karşılaşmada F.Bahçe 17, Beşiktaş 11 maçta öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti. Sarı-Lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13’ünü kazanırken, 2’sini beraberlikle tamamladı, 2 mücadelede ise mağlup oldu. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4’ünü kazandı. Siyah-Beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6’sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

KARTAL İKİNCİ YARI COŞUYOR

İki takımın bu sezon ilk ve ikinci yarılarda sergilediği performanslar ise birbirinden oldukça farklı... Fenerbahçe bu sezon ligde her iki yarıda da etkili olurken, Beşiktaş’ın ise ikinci devrelerde üstünlüğü göze çarpıyor. Süper Lig’de 15 maçta 29 kez fileleri havalandıran Kanarya, bu gollerin 16’sını ilk yarıda, 13’ünü ise ikinci 45’te attı. Kartal ise ligde 15 maçta attığı 22 golün 16’sını ikinci yarılarda kaydetti. Yalnızca 6 gol ilk devrede geldi.