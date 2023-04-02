İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 14:25 - Güncelleme:
Derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.