Derbinin VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesi dev derbiye sahne olacak. 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak. Müsabaka saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS'dan canlı olarak yayınlanacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak. AVAR görevinde ise Hakan Ceylan ve Ekrem Kan yer alacak.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek.

Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.