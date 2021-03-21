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Spor

Derbiye Adana usulü yöntem! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle izlediler

Adana'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi.

AA21 Mart 2021 Pazar 20:55 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 20:55
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Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Belediye görevlileri, derbi maçı izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikramında bulundu.

Taraftarların bazıları araç içinde, bazıları da aracının dışına çıkarak maçın keyfini sürdürdü.

Vatandaşlardan Yusuf Oflaz, AA muhabirine, etkinliği çok iyi bulduğunu belirterek, "Çoğu kişinin evinde maç izleme imkanı olmuyor. Böylece hep beraber keyifli bir şekilde maçı izleyebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

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