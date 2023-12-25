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Spor

Derbiye damgasını vurdu! Alexander Djiku'dan inanılmaz performans

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol sesi çıkmadı. Ancak sarı lacivertlilerin başarılı savunmacı Alexander Djiku ilk kez çıktığı derbide rakip takım oyuncularına alan tanımadı ve başarılı bir performans ortaya koydu. İşte detaylar...

25 Aralık 2023 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Derbiye damgasını vurdu! Alexander Djiku'dan inanılmaz performans
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Süper Lig'in 18. hafta maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen ve 43 puanda olan iki devin kapışmasında kazanan çıkmadı.

ICARDI'YE GEÇİT VERMEDİ

Fenerbahçe'de özellikle Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlığının ardından savunmanın vazgeçilmez ismi konumundaki Alexander Djiku, kariyerindeki ilk Galatasaray derbisinden başarıyla çıktı.

Stoperde Oosterwolde ile birlikte forma giyen Djiku, 90 dakika boyunca savunmada mükemmele yakın bir konsantrasyonla oynadı. Özellikle 1 isabetsiz şutla oynayan Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Mauro Icardi'ye adeta adım attırmayan Ganalı oyuncu maçın ardından, "Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok poziyon üretebilirdik. Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

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