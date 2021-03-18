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Spor

Derbiye hazırlanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş derbisinin hazırlıkları süren Fenerbahçe'de, Sinan Gümüş idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Gökhan Gönül ise bireysel çalışma gerçekleştirdi.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 16:39
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

GÖKHAN GÖNÜL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Sinan Gümüş idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Gökhan Gönül ise bireysel çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli oyuncunun yarınki antrenmanın ilk bölümüne katılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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