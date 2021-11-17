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Spor

Derbiye hazırlanan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın son durumları...

Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı, Altay Bayındır salonda çalışmalarını sürdürdü. Enner Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 15:19 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:19
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı, Altay Bayındır salonda çalışmalarını sürdürdü. Enner Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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