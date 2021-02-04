Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Feghouli'ye özel antrenman

04 Şubat 2021 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:50

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.

Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.