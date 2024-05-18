Galaatsaray'da gözler, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak dev derbiye çevrildi.

Rams Park'ta yapılacak mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, futbolculara hem derbi maçın kazanılması hem de şampiyonluğa ulaşılması durumunda tarihi bir prim vermeyi kararlaştırdı.

İŞTE BELİRLENEN RAKAM

Sarı-Kırmızılı futbolcuların maç öncesi motivasyonunu artırmayı hedefleyen yönetimin, hedeflenen başarıya ulaşılması halinde takıma 10 milyon TL tutarında bir prim dağıtacağı öğrenildi.

Prim kararının ardından futbolcuların da memnuniyet duyduğu ve yönetime de kesenin ağzını açtığı için teknik heyet aracılığıyla teşekkür ettiği gelen haberler arasında bulunuyor.