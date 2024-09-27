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Spor

Derbiyi Avrupa'da telafi etti! Fenerbahçe'den 3 puanlı başlangıç

Fenerbahçe ligde yaşadığı derbi mağlubiyetinin ardından dün akşam oynadığı Avrupa Ligi maçında rakibi Union SG'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertliler alınan bu skorla birlikte taraftarına kendini bir nebze de olsa affettirmeyi başardı. İşte detaylar...

Akşam27 Eylül 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Derbiyi Avrupa'da telafi etti! Fenerbahçe'den 3 puanlı başlangıç
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Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, hemen peşinden taraftarının önünde Gilloise ile özür maçına çıktı. Fakat ilk 20 dakikada sanki derbi karşılaşması devam ediyordu. Tel tel dökülen Kanarya, geçen sene Belçika'da 3-0 yendiği rakibine inanılmaz fırsatlar verdi, Livakovic isyan etti. İlk 11'de yapılan 5 değişiklik, uyum sorunu yaşattı. Kanarya ilk 25 dakika rakip kaleye şut atamadı.

Duran topta Çağlar'ın attığı golden sonra Fener yavaş yavaş oyunu ele geçirdi. Fakat En-Nesyri bitiricilikte hep etkisiz kaldı. 'Dinamikleri değiştireceğim' diyen Mou, 70 dakika olmadan klasik kadrosuna döndü. İrfan 60'ta çıktı, rakibe kırmızı gösteren Nesyri ile Cengiz de alındı. Mert'in yerine giren Osayi, golü attırsa da 90. dakikada penaltı yaptırıp atıldı. Zorlanarak kazanan Mou'nun oynattığı futbol ve seçimleri pek de güven vermedi.

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