Derbiyi kazanın, pirimi kapın!

Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete büyük önem veriyor.

Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor. Başkan Koç, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe bu maçı kazanarak hem bu sezon derbilerde yaşadığı şanssızlığı kırmak isteyecek hem de zirve yolunda Galatasaray ile baş başa kalmak isteyecek.

Derbinin kazanılması halinde Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.