Derek Needham'ı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı renklerine kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen ABD'li oyuncu Derek Needham'ı renklerine kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen 1990 doğumlu, 1,80 metre boyundaki Derek Needham, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın renklerine kattığı 1990 doğumlu, 1,80 metre boyundaki Needham, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması da giyen ABD'li oyuncu Derek Needham, önümüzdeki sezon Beşiktaş için karşılaşmalarda yer alacak.





