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Spor

Derek Willis Anadolu Efes'te!

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni sezon planlaması kapsamında 28 yaşındaki ABD'li forvet Derek Willis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Haziran 2023 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Derek Willis Anadolu Efes'te!
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Son olarak İtalya'nın Reyer Venezia takımında forma giyen Willis, İtalyan ekibinin ligi 4. sırada tamamlayıp play-off'ta mücadele etmesinde önemli rol oynadı. Willis, İtalya'da sezonu 9.9 sayı 5.5 ribaunt ve 1.40 asist ortalamaları ile tamamladı.

AVRUPA BASKETBOLUNA HAKİM

ABD'deki kariyerini lise ve kolej takımlarında tamamlayan Willis, 2017-18 sezonundan bu yana Avrupa liglerinde forma giyiyor. 28 yaşındaki oyuncu sırasıyla BG Gottingen, Ratiopharm Ulm, Happy Casa Brindisi, Joventut Badalona, Umana Reyer Venezia'da forma giydi.

EUROCUP'TA FARK YARATTI

Özellikle Reyer Venezia'nın EuroCup maçlarında öne çıkan Willis, son 16'ya kalan takımın en skorer ismi oldu. Willis, Eurocup'ta sezonu 12.9 sayı, 5 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları ile tamamladı.

EUROLEAGUE'DE İLK SEZONU OLACAK

Daha önce kariyerinde hiçbir EuroLeague takımında forma giymeyen 2.06 boyundaki oyuncu, yeni sezonda Anadolu Efes formasıyla ilk EuroLeague sezonunun da tadını almış olacak.

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